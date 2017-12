Petrobras descobre novo campo de gás natural A Petrobras descobriu um novo campo de gás natural na Bacia de Santos. A nova descoberta, batizada de Cedro, fica a apenas 10 quilômetros do campo de Mexilhão, principal acumulação já encontrada naquela região. Segundo o gerente executivo de exploração e produção da empresa, Francisco Nepomuceno, a estatal deve ainda perfurar um novo poço em Cedro até o fim do ano, para confirmar o volume de gás existente no reservatório. Ele informou ainda que há boa quantidade de condensado (tipo de petróleo levíssimo que se acumula junto ao gás). O executivo, porém, não quis antecipar quanto há em reservas no novo campo antes da nova perfuração. Cedro fica a oeste de Mexilhão, em águas mais rasas, e pode utilizar o sistema de produção deste campo para escoar suas reservas, sem a necessidade de construção de uma nova plataforma. O campo de Mexilhão, cujo projeto prevê uma plataforma fixa, tem início de operações previsto para 2008.