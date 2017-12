Petrobrás descobre novo poço de petróleo na Argentina A Petrobrás descobriu um novo poço de petróleo na Argentina, localizado a 130 quilômetros ao noroeste da capital de Santa Cruz, na província de Río Gallegos, terra do presidente Néstor Kirchner. Uma alta fonte da empresa em Buenos Aires revelou à Agência Estado que o poço foi descoberto no dia 28 de setembro passado, mas a confirmação oficial deverá ser feita somente amanhã, dia 5. A produção do poço está estimada em 50 metros cúbicos/dia de petróleo e 4.200 metros cúbicos/dia de gás, a uma profundidade de aproximadamente 1.400 metros. Batizado de Fazenda Água Fresca x-1001, o novo poço fará parte de um plano de investimentos que a Petrobrás Energia anunciará em breve, segundo a fonte, e está relacionado com os projetos de exploração dos blocos El Martillo-El Campamento, pertencentes à área Santa Cruz, onde a empresa está associada com a Companhia Geral de Combustíveis (CGC), do grupo Soldati. Em agosto passado, a Petrobrás confirmou a descoberta de outro poço na região, chamado de Puesto Oliverio x-1001. Desde janeiro deste ano até o momento, a Petrobrás já investiu US$ 3,1 milhões neste bloco, em 580 Km2. A fonte confirmou a perfuração de outros três novos poços. A produção do Puesto Oliverio será somada à do campo La Porfiada, para permitir o aumento em um milhão m3/dia a oferta de gás na região em 2006.