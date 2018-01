Petrobras descobre óleo leve no campo de Caxaréu, no ES A Petrobras informou na tarde desta Sexta-feira que descobriu petróleo leve em um poço no campo de Caxaréu, no litoral do Espírito Santo, a 120 quilômetros ao sul de Vitória. A descoberta está a 4.862 metros de profundidade total, sendo 1.011 metros de lâmina d´água. Testes indicaram um potencial de produção da ordem de 10.000 barris de óleo por dia. Estudos geológicos preliminares indicam volumes potenciais de cerca de 570 milhões de barris. O poço integra o antigo bloco BC-60 e, segundo a Petrobras, "apresenta-se como um novo horizonte integrante do campo de óleo denominado de Caxaréu, na porção norte da Bacia de Campos, cuja Declaração de Comercialidade foi entregue à Agência Nacional de Petróleo (ANP) em dezembro de 2006".