Petrobrás descobre petróleo na Bahia A Petrobrás descobriu petróleo de boa qualidade na Bahia. Segundo comunicado divulgado pela estatal, foram encontradas reservas estimadas em 4,6 milhões de barris no município de Esplanada, a 160 quilômetros de Salvador. As reservas ainda serão testadas pela Petrobrás, que pode ampliar o volume descoberto inicialmente - pequeno, se comparado a jazidas da Bacia de Campos, com centenas de milhões de barris. A empresa, no entanto, destaca que a descoberta na Bahia é importante pela qualidade do óleo encontrado, atualmente importado pela estatal para ser misturado ao pesado petróleo nacional nas refinarias. "Além de ser um óleo de excelente valor, a descoberta vem comprovar, mais uma vez, o acerto da decisão da Petrobrás de retornar à atividade de exploração de bacias maduras, que ainda apresentam concretas oportunidades para elevar a produção e as reservas da companhia", diz a empresa na nota distribuída ontem.