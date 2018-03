Petrobras descobre petróleo no Espírito Santo A Petrobras informou no início da noite, após o fechamento do mercado financeiro, que descobriu petróleo em um poço no Espírito Santo. O mapeamento inicial permite calcular, para os principais reservatórios, uma reserva em torno de 600 milhões de barris. A estatal concluiu hoje a perfuração de um poço a cerca de 84 km da costa do Estado. O reservatório se situa a uma profundidade d´água de 1.330 metros. O poço foi perfurado a 10 km ao sul do campo de Jubarte, descoberto e delimitado pela Petrobras no final de 2002. "A produtividade dos reservatórios deverá ser avaliada em futuro próximo, dentro do contexto do plano de avaliação a ser encaminhado à ANP", diz a estatal na nota.