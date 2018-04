Petrobras descobre reserva que pode ter 600 milhões de barris A Petrobras descobriu reservas que podem chegar a 600 milhões de barris de petróleo na Bacia de Campos, a maior descoberta desde o campo de Albacora Leste, em meados da década de 90. A empresa ainda vai avaliar o potencial de produção do campo, atualmente de 3 mil barris por dia. A expectativa é que o campo possa produzir, inicialmente, 60 mil barris de petróleo por dia durante os testes. A empresa informou que a estimativa de reservas refere-se apenas aos dois únicos poços perfurados no local. Outros dois serão perfurados imediatamente para iniciar os testes de produção. O campo, que pode ser considerado um campo gigante, está localizado no litoral do Espírito Santo e tem petróleo pesado, de cerca de 17° API (medida norte-americana de qualidade do óleo). Por isso, a empresa vai instalar um sistema pioneiro de bombeio do óleo no fundo do mar - geralmente, o bombeio é feito da plataforma e precisa de mais energia para extrair o mesmo volume de petróleo. O analista do Unibanco Research, Cleomar Parisi, destacou que a descoberta é de grandes dimensões, uma vez que a estatal produz por ano 566 milhões de barris. De acordo com o analista, a exploração de fato desse material virá somente no médio e longo prazo, devido às etapas de exploração. "Essa notícia garante que a Petrobras poderá manter sua expansão no futuro." De acordo com o especialista, é difícil estimar o valor desse ativo, pois é preciso saber a qualidade do óleo encontrado. As ações da estatal reforçaram a valorização após a notícia. As ordinárias (com direito a voto) sobem 3,14%, para R$ 50,30, depois de 344 negócios. As PN da estatal têm alta de 2,27%, para R$ 45,10, após 1.431 transações.