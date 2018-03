Petrobras desiste de comprar refinaria no exterior A Petrobras desistiu de comprar uma refinaria no exterior, plano criado na administração de Francisco Gros. De acordo com o diretor internacional da empresa, Nestor Cerveró, o investimento, estimado em US$ 700 milhões, "não será realizado no curto nem no médio prazo". A compra de uma refinaria nos Estados Unidos ou no Caribe era justificada pela necessidade de refinar o petróleo que a estatal brasileira já exporta para o mercado norte-americano. Agora, a desistência do projeto contribuiu para a redução de US$ 1,6 bilhão para US$ 700 milhões no orçamento de 2003 da área internacional. Cerveró disse que a companhia estuda o aluguel de capacidade de refino no mercado internacional para processar o petróleo exportado, mas não há nada definido. "O aluguel não necessita de tantos recursos como a compra da refinaria", disse.