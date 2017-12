Petrobras desiste de construir oleoduto entre Rio e SP A Petrobras anunciou hoje que suspendeu a construção do oleoduto ligando a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, a São Paulo. A estatal informou que a alternativa é a instalação de um FSO (um tipo de navio plataforma), que vai garantir o abastecimento em alto mar de petroleiros com o óleo retirado pelas plataformas da Bacia de Campos. Esses petroleiros vão levar óleo para três terminais: Ilha D?água (RJ); Angra (RJ) e São Sebastião (SP). Com a alternativa, a Petrobras não precisará modificar os projetos das plataformas P-51, P-52, P-53, P-55, P-40 e RO-4, que previam o escoamento por meio de dutos. O novo projeto vai concentrar 90% do transporte de óleo da estatal por meio de navios em 2007. Antes, a previsão era transportar apenas 60% dessa maneira.