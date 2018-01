Petrobras destaca Brasil como o grande mercado O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje que o grande mercado para a estatal continua sendo o Brasil, embora a empresa venha ampliando sua atuação no exterior. "Quanto melhor o País estiver, melhor para a Petrobras", afirmou. Dutra informou que a empresa prevê investir, no período de 2003 a 2007, US$ 34,3 bilhões, dos quais 85% no Brasil e os 15% restantes no exterior. Os investimentos no mercado nacional somarão US$ 29,2 bilhões nesse período, sendo que US$ 18 bilhões (52% do total) serão destinados a exploração e produção de petróleo. Ele disse ainda aos deputados que esses investimentos proporcionarão a criação de 141 mil empregos e servirão como fator indutor do crescimento e desenvolvimento da indústria nacional. Do total previsto de US$ 34,3 bilhões, US$ 7,2 bilhões serão investidos já em 2003. O presidente da Petrobras afirmou que a demanda doméstica de petróleo deverá crescer a uma taxa média anual de 2,8% entre 2002 e 2007, chegando a 2 milhões de barris por dia em 2007. A demanda doméstica potencial de gás natural, em 2007, segundo o presidente da Petrobras, é estimada em 49 milhões de metros cúbicos por dia. Em 2002, essa demanda foi de 28,5 milhões de metros. Segundo Dutra, a Petrobras investiu, entre 2000 e 2003, R$ 283 milhões em projetos sociais e de proteção e recuperação do meio ambiente.