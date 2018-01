Petrobras deve ampliar refinarias com recursos próprios O gerente-geral da Refinaria de Paulínia, Valdison Moreira, disse hoje que é provável que o novo governo deixe de buscar sócios na iniciativa privada para realizar a ampliação da capacidade instalada das refinarias. Diante da necessidade do aumento da capacidade de refino no Brasil, o mais provável é que a Petrobras invista recursos próprios para a ampliação de suas refinarias. Segundo o executivo, há grande possibilidade de as refinarias do Estado de São Paulo receberem novas unidades. Moreira revelou que as duas mais cotadas para novas instalações são a Replan (Refinaria de Paulínia) e a Revap (Refinaria do Vale do Paraíba). Para decidir por uma delas, a estatal levará em conta as condições ambientais de cada local. Entretanto, entre as refinarias paulistas, a que apresenta habilitação e autorização para ser ampliada imediatamente é a Refinaria de Capuava, localizada em Mauá, na Grande São Paulo. Mesmo assim, Moreira enfatizou que a ampliação mais provável deve ocorrer nas outras duas. O executivo disse que o investimento mínimo para ampliar a capacidade instalada de uma refinaria é de US$ 3 mil a US$ 5 mil por barril. E no caso de ampliação com uma nova unidade, esse valor passa para US$ 10 mil a US$ 12 mil por barril. Parceria A Petroamerica, uma parceria entre Petrobras e Petróleo de Venezuela (PdVSA) proposta pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deverá ser o foco de discussões do novo governo, no que diz respeito a investimentos internos da estatal brasileira. Nesse caso, a aquisição de uma refinaria nos Estados Unidos, que já está em discussão, deverá ir para o segundo plano. Isso porque a PdVSA mantém sete refinarias naquele país, o que em caso de parceria com a Petrobras supriria uma das necessidades da empresa brasileira. No entanto, Valdison Moreira ressaltou que tudo ainda está no campo das hipóteses. "A questão ainda é muito prematura para ser discutida", sublinhou.