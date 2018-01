Petrobras deve comprar duas empresas da El Paso A Petrobras assinou nesta quinta-feira um memorando de entendimento para aquisição das empresas El Paso Rio Claro Ltda. (Macaé Merchant) e El Paso Rio Grande Ltda. (MarketCo). A assinatura dos documentos definitivos, para concretização da operação, será realizada após um processo de verificação dos números (due diligence) e negociação entre as partes envolvidas no processo. Com esta assinatura da Petrobras, as empresas El Paso Rio Claro e El Paso Rio Grande concordam com a suspensão temporária de disputas que estão em curso na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Após a conclusão do processo de verificação dos números, o detalhamento e as negociações da operação de aquisição, serão celebrados os contratos definitivos, com preço de US$ 357,5 milhões pela quitação das dívidas e transferência das quotas. Concluída a operação, as partes deverão requerer, em conjunto, a extinção do procedimento arbitral internacional e do processo cautelar judicial. De acordo com nota da Petrobras, a empresa e a El Passo se comprometem a concluir o negócio com a rapidez possível. A expectativa é que a assinatura dos contratos definitivos seja feita até meados de março deste ano. O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse que é intenção da estatal tentar incluir a usina térmica Macaé Merchant já no próximo leilão de energia. Segundo ele, a negociação com a El Paso, foi "o que de melhor poderia acontecer para a Petrobras". Depósito O valor de R$ 518 milhões, que foi depositado pela Petrobras no Banco Itaú, em nome da El Paso Rio Claro Ltda., mediante garantia de carta de fiança bancária emitida pelo mesmo banco, será devolvida à Petrobras, acrescida dos respectivos rendimentos financeiros, com a conclusão da operação. Os termos finais do contrato de definitivo serão submetidos à aprovação da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração da Petrobras e dos órgãos deliberativos da El Paso. A conclusão dessas negociações está inserida na estratégia da Companhia, para o setor de energia, que prevê o aumento de sua capacidade de geração térmica com a conclusão de projetos já em andamento ou por aquisição de empreendimentos existentes. Alcoolduto A Petrobras e a Secretaria de Infra-estrutura do Estado de Goiás assinaram hoje, na sede da Companhia, no Rio de Janeiro, protocolo de intenções com o objetivo de desenvolver estudos conjuntos, técnicos e financeiros, para investimentos em infra-estrutura de exportação de álcool. A solenidade contou com as presenças do presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli de Azevedo, do diretor de Abastecimento, Paulo Roberto Costa, e do governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Um dos projetos previstos no acordo é a construção de um alcoolduto que ligará a Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, ao terminal de Senador Canedo, em Goiás, com capacidade de transporte de 4 bilhões de litros, representando um investimento da ordem de R$ 500 milhões. Este investimento possibilitará o transporte de álcool de uma das principais regiões de produção de cana-de-açúcar para o mercado de São Paulo, bem como para a exportação, contribuindo para a estabilização de preços no mercado interno de álcool. O empreendimento contribuirá, também, para o aumento da competitividade no mercado externo e para o desenvolvimento de outras regiões do Brasil.