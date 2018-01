Petrobras deve construir alcoolduto entre SP e GO A Petrobras e a Secretaria de Infra-estrutura do Estado de Goiás assinaram hoje, na sede da Companhia, no Rio de Janeiro, protocolo de intenções com o objetivo de desenvolver estudos conjuntos, técnicos e financeiros, para investimentos em infra-estrutura de exportação de álcool. A solenidade contou com as presenças do presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli de Azevedo, do diretor de Abastecimento, Paulo Roberto Costa, e do governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Um dos projetos previstos no acordo é a construção de um alcoolduto que ligará a Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, ao terminal de Senador Canedo, em Goiás, com capacidade de transporte de 4 bilhões de litros, representando um investimento da ordem de R$ 500 milhões. Este investimento possibilitará o transporte de álcool de uma das principais regiões de produção de cana-de-açúcar para o mercado de São Paulo, bem como para a exportação, contribuindo para a estabilização de preços no mercado interno de álcool. O empreendimento contribuirá, também, para o aumento da competitividade no mercado externo e para o desenvolvimento de outras regiões do Brasil.