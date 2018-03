Petrobrás deve fechar acordo de US$ 1 bi com sul-coreana

A Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. vai construir navios de perfuração para a Petrobrás, num contrato avaliado em US$ 1 bilhão, tornando-se a primeira empresa sul-coreana a obter um acordo com a estatal brasileira, disseram nesta terça-feira pessoas familiarizadas com o assunto.

"A Daewoo Shipbuilding vai assinar um contrato esta semana no Brasil, e haverá um anúncio oficial nesta sexta-feira," afirmou à Dow Jones uma das pessoas com conhecimento do negócio.

O negócio pode dar à empresa sul-coreana uma vantagem sobre outros estaleiros em futuras licitações da Petrobrás de contratos relacionados às instalações "offshore", como navios de perfuração e navios-plataforma (FPSO, na sigla em inglês), disseram analistas.

No entanto, grandes rivais da Daewoo, como a Hyundai Heavy Industries Co. e a Samsung Heavy Industries Co., também podem fechar acordos com a Petrobrás, que pretende contratar mais de US$ 40 bilhões em encomendas para instalações offshore no longo prazo, disse Martin Song, da Woori Investment & Securities. As informações são da Dow Jones.