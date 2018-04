Petrobras deve redirecionar compras externas A Petrobras está preparando um redirecionamento das importações de petróleo, frente à interrupção das exportações iraquianas. A empresa informou que o volume importado do Iraque pode ser redirecionado para outros fornecedores, sem prejuízo para o abastecimento interno. De janeiro a março de 2002, o Iraque foi responsável por 7,5% das importações brasileiras de petróleo, ou cerca de 22,5 mil barris por dia. As compras de petróleo do Iraque foram feitas no mercado spot (à vista) e não em contratos diretos com a petroleira estatal iraquiana. Segundo a Petrobras, a região que mais forneceu petróleo para o Brasil foi a Costa Oeste Africana, com 60% do total de 300 mil barris importados diariamente. O Oriente Médio vem em segundo lugar, com 27%, e depois a América do Sul, com 13%.