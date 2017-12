Petrobras: dicas para compra direta de ações A compra direta de ações ordinárias - ON, com direito a voto -da Petrobras só pode ser feita mediante pedido prévio de reserva. Dependendo da instituição, a data limite para a solicitação varia do dia 31 deste mês até 2 de agosto. Na hora de preencher o pedido, o optante deve prestar atenção ao campo número 27, onde deve ser escrito o preço máximo por ação. A resposta é R$ 58,00, preço-teto estipulado pelo governo. A compra direta com recursos próprios pode ser feita à vista, com o desconto de 20%, a prazo, sem desconto, e uma terceira opção é à vista, sem desconto, mas com liquidez imediata. A maioria das corretoras exige uma aplicação mínima de R$ 5 mil. O limite para essa forma de investimento é de R$ 100 mil. Acima disso, a compra só poderá ser realizada no leilão institucional, previsto para o dia 8 de agosto, mas sem o desconto de 20%. Em grande parte das instituições também é necessário que o investidor seja cliente ou, no caso dos bancos, correntista, pois facilita o processo operacional na hora de debitar, mensalmente, a taxa de custódia de R$ 5,40, cobrada pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Outro ponto importante é quanto à data de pagamento das ações. Algumas instituições pedem o dinheiro no ato da reserva, enquanto outras vão descontá-lo somente no dia do leilão institucional.