Petrobrás diversifica matéria-prima do biodiesel Além de tentar buscar a liderança na produção de biodiesel no País, a Petrobrás aposta no desenvolvimento de tecnologias próprias para usar, na fabricação do combustível, sementes oleaginosas de plantas tipicamente brasileiras, como a mamona, o dendê e o pinhão manso. A idéia da empresa é diversificar as matérias-primas usadas na produção de biodiesel para evitar as oscilações de preços de outras sementes que estão sujeitas ao mercado de alimentos, como a soja. O gerente de Desenvolvimento Energético da estatal, Mozart Schmitt, anunciou ontem que, do ponto de vista técnico, a empresa já está conseguindo provar que o desempenho do biodiesel de mamona não fica atrás do combustível feito a partir da soja. Ele citou dados preliminares de um estudo que está sendo feito pela empresa, em conjunto com a Ford e a Unifacs, da Bahia, que comparam o desempenho do diesel comum com misturas de 5% (o chamado B5) de biodiesel feito apenas com mamona ou com soja nos motores de seis veículos Ford Ranger. ''''Até o momento, os veículos testados já rodaram 45 mil quilômetros e não houve diferença entre os combustíveis'''', disse Schmitt.