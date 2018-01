Petrobras divulga nota reafirmando investimentos em gás natural A Petrobras divulgou na tarde desta quarta-feira uma nota ao mercado reafirmando seus investimentos em gás natural. Recentemente a estatal decidiu retirar os incentivos que conferia ao gás boliviano, o que implicará em aumento médio de 13% a partir de 1º de setembro. A empresa foi criticada por analistas pela medida. Segundo alguns profissionais, a Petrobras primeiro incentivou o consumo do gás natural pela indústria, mantendo descontos no preço desde janeiro de 2003, e agora eleva o preço com o objetivo de conter a demanda. Veja a íntegra do comunicado: "INVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO MERCADO DE GÁS NATURAL A Petrobras reafirma o seu compromisso com o mercado de gás natural brasileiro - o de maior crescimento entre os diversos combustíveis. Esta semana, ao divulgar para o mercado a revisão de seu Plano de Negócios, no qual prevê investimentos de U$ 56,4 bilhões no período de 2006-2010, a Companhia deixou claro esse compromisso: mesmo em um ambiente de maiores custos dos empreendimentos, contempla US$ 6,5 bilhões especificamente para a área de Gás e Energia, além dos recursos destinados à exploração e produção de gás natural. O Plano de Negócios tornará possível o despacho simultâneo de todas as usinas termelétricas do sistema elétrico interligado brasileiro, mediante o uso, primordialmente, de gás natural, e de combustíveis líquidos. Permitirá também o crescimento sustentável da oferta de gás natural para as companhias distribuidoras na ordem de 11% ao ano. Embora, as estimativas da Petrobras indiquem um crescimento da ordem de 9% ao ano para o mercado industrial e em torno de 16% para outros segmentos, incluindo o veicular, a destinação final do gás entregue às distribuidoras cabe exclusivamente às mesmas, atendidas as exigências da regulação de competência dos estados. Ressaltamos ainda que, após um período de 32 meses em que a Petrobras absorveu significativos aumentos de custos, a atualização dos preços anunciada na última semana visou assegurar justamente a sustentabilidade destes investimentos para o atendimento às demandas previstas. Importante ressaltar que, mesmo após este necessário ajuste, o gás natural continuará extremamente competitivo em relação aos energéticos com os quais concorre, além de apresentar expressivas vantagens de qualidade, de operação e de aspectos ambientais."