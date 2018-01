Petrobras: divulgação dos preços hoje A divulgação do preço das ações ordinárias da Petrobras - ON, com direito a voto - que serão vendidas pelo governo acontece hoje ou amanhã. A expectativa é de que o preço seja cerca de R$ 47,50, o que, com o desconto de 20%, representa um preço de R$ 38,00 por ação para os optantes e demais investidores pessoas físicas que fizeram a aplicação com recursos próprios. Somente a partir do dia 17 os optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que aderiram a fundos de ações da estatal ficarão sabendo quantas cotas compraram. Até quinta-feira, a Caixa Econômica Federal deverá providenciar o bloqueio dos saldos relativos às aquisições feitas até ontem e também o reprocessamento dos pedidos devolvidos por divergências entre os dados enviados pelas administradoras e o cadastro do FGTS. Os valores bloqueados para a compra das ações ficarão indisponíveis até a data de liquidação da aquisição, no dia 17. Até lá, continuarão recebendo a remuneração paga pelo FGTS, correspondente à variação da TR mais 3% de juros ao ano, de forma a preservar a atualização do valor das contas.