Petrobras divulgará dados sobre exploração de petróleo A Petrobras vai criar rotinas específicas para a divulgação de eventos referentes à exploração e produção de petróleo. Atualmente, o único "calendário rígido" da empresa é quanto à divulgação do nível de reservas provadas, ou seja, a quantidade de óleo que pode ser efetivamente explorada, o que ocorre na primeira quinzena de cada mês de janeiro. Os outros eventos são divulgados de forma aleatória, conforme a avaliação do impacto para os negócios da companhia. "Como não há uma norma rígida, fica difícil definir o que e quando deve ser divulgado", comentou o gerente-executivo de relações com investidores da Petrobras, Raul Campos, em palestra na PUC-Rio. Campos disse que esse processo faz parte da estratégia da companhia de se tornar cada vez mais transparente. "Até 1998 todo mundo reclamava que a Petrobras era uma caixa-preta. De lá para cá muito coisa foi feita, mas ainda faltam alguns aperfeiçoamentos", comentou. Ele ressalvou, porém, que nem todas as empresas de petróleo divulgam todos os fatos a qualquer momento. "As incertezas no setor são grandes." O executivo deu como exemplo a recente divulgação de uma descoberta feita pela empresa na bacia de Santos, em um campo que está sendo desenvolvido em conjunto com a multinacional BG. Um executivo da empresa inglesa deu entrevista á imprensa internacional afirmando que a descoberta era muito grande e poderia superar os 10 bilhões de barris. A Petrobras preferiu não comentar o episódio, alegando que essa descoberta só viabilizará negócios efetivos em horizonte superior a cinco anos. De qualquer forma, a Petrobras está muito otimista com essa descoberta, embora Campos tenha ressaltado que a empresa vai manter a atitude de cautela. Ele explicou que na bacia de Campos, no norte fluminense, o petróleo foi encontrado acima da chamada "camada do sal", um conjunto de rochas abaixo do nível do mar. Em Santos, porém, é provável que o óleo esteja abaixo desse patamar. "O que há de concreto é que fizemos um furo num ponto do campo e encontramos óleo. Fizemos outro furo em outro ponto e também encontramos óleo. Mas não sabemos o que há no meio desses dois furos. Pode ser que não tenha nada. Só vamos saber com certeza quando fizermos novos furos", comentou. Todo esse processo, porém, além de muito caro, é lento. "E na indústria do petróleo as oscilações do mercado são muito fortes", complementou.