Petrobras diz distribuidoras não importam GLP A Petrobras quer que as distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de botijão, comecem a importar o produto. As importações de GLP estão liberadas desde 1998, mas até agora nenhuma empresa foi buscar fornecimento no mercado externo, e, apenas uma, a Agip Liquigás, pediu autorização à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para importar o produto. Cerca de 35% do GLP vendido no País é importado pela Petrobras, que prefere dividir a obrigação de abastecer o mercado interno com outras companhias. ?Nenhuma das distribuidoras de GLP tomou a iniciativa de importar o produto até agora, embora tenham recebido sugestões da Petrobras nesse sentido. É importante frisar que a estrutura operacional utilizada pela Petrobras está à disposição para viabilizar a importação de terceiros, conforme determina a legislação?, disse a estatal, em nota divulgada à imprensa. A nota foi uma resposta a críticas do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás) sobre o preço cobrado pela Petrobras. Segundo o superintendente-geral de Relações Institucionais da entidade, José Agostinho Coelho Simões, o preço da tonelada de GLP no Brasil, de R$ 540, é muito superior ao cobrado no mercado externo. A estatal cobra o preço internacional mais custo de transporte e internação dos produtos. ?Ponderamos que a Petrobras pode vender a preços mais atrativos, já que as instalações para desembarque e tancagem do GLP já estão amortizadas?, disse Simões, que garantiu que as empresas estão negociando a revisão do preço com a estatal. Na nota, porém, a Petrobras garante que o preço do GLP está alinhado com a cotação internacional do produto. A estratégia da estatal após a abertura do mercado é deixar outras empresas atacarem os mercados em que o Brasil é importador de produtos. No caso da nafta, as centrais petroquímicas já compram no exterior o volume que era importado pela estatal. Para o GLP, porém, a importação é mais complexa, pois exige navios e instalações de tancagem especiais, todas pertencentes à Petrobras, diz Simões.