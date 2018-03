Petrobrás diz que não estuda 'no momento' capitalizar Quattor

O diretor de Abastecimento e Refino da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, disse nesta segunda-feira, 5, que a estatal "não fez, nem recebeu qualquer proposta em relação a Quattor". A afirmação foi feita após participar de almoço com empresários promovido pelo Ibef, no Rio, ao ser indagado por jornalistas sobre os rumores de que a Petrobrás estaria interessada em capitalizar a Quattor, seja aumentando sua participação, hoje de 40%, seja pressionando a Braskem para adquirir uma fatia na empresa. "Não estamos avaliando nada no momento, mas estamos atentos. Se for interessante para a Petrobrás podemos aumentar a participação", disse.

Ele não quis comentar sobre uma eventual participação da Quattor como acionista do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Segundo ele, a Petrobrás ainda não está discutindo os investimentos que deverão ser feitos na segunda geração do Comperj, mas apenas acertando as participações societárias na primeira geração. "Nossa intenção era de que as participantes majoritárias na segunda geração tivessem fatia minoritária na primeira", disse, admitindo que, se as empresas nacionais não tiverem o mesmo interesse, poderão ser buscados sócios estrangeiros ou até mesmo ser exigido do investidor na segunda geração que ele participe também da unidade básica como contrapartida para ter sua fatia.