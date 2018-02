Petrobras é a 3ª maior empresa das Américas

Dentro do período estudado, entre 31 dezembro de 2002 e 9 de novembro 2009, a estatal brasileira conseguiu ficar na segunda colocação entre as americanas em sete oportunidades. Nos dias 21 e 22 de maio do ano passado, a Petrobras atingiu seu maior valor de mercado histórico, com US$ 309,5 bilhões, o que a colocou na segunda colocação, atrás somente da Exxon.

No fim de 2002, a Vale, outra gigante brasileira, tinha valor de mercado de US$ 11 bilhões e ocupava a 153ª posição entre as empresas. Hoje, a mineradora ocupa a 15ª colocação, com valor de mercado de US$ 141,9 bilhões. No período pesquisado, a Vale subiu 139 posições, com crescimento de 130,9 bilhões. Atualmente, a empresa com maior valor de mercado no ranking é a Exxon, com US$ 345,8 bilhões, seguida pela Microsoft, com US$ 257,4 bilhões.