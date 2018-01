Petrobras é acusada de usar listas discriminatórias de trabalhadores O Tribunal Superior do Trabalho (TST) informou nesta sexta-feira que encaminhará ao Ministério Público do Trabalho dossiê contendo denúncias de que a Petrobras estaria utilizando listas discriminatórias com nomes de trabalhadores. Essa lista é composta de nomes de trabalhadores que teriam impetrado ações trabalhistas na Justiça e que, por isso, não devem ser contratados. O dossiê, composto de documentos relativos a ações civis públicas, investigações e declarações de ex-funcionários, foi entregue pelo presidente do Sindicato dos Petroleiros de Santos, Alexandre Jatczak Almeida. "É lamentável que uma empresa do porte da Petrobras, com ampla credibilidade no Brasil e no exterior, seja alvo de denúncias envolvendo a criação de listas discriminatórias com nomes de trabalhadores que têm ações em tramitação na Justiça do Trabalho", afirmou o presidente do TST, Francisco Fausto. De acordo com a assessoria do tribunal, o dossiê é composto de declarações de trabalhadores da empresa e documentos compilados desde 1997, indicando que a Petrobras estaria utilizando cadastros discriminatórios com nomes de empregados que possuem ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Em anexo, seguiu uma ação civil pública ajuizada contra a companhia pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e outros três procedimentos investigatórios em trâmite no Estado de São Paulo. O presidente do sindicato afirmou que o objetivo da entrega do dossiê é apressar as investigações. "Para nós, o fato de a Petrobras lançar mão de listas negras para fazer a seleção de petroleiros é tão grave quanto a utilização do trabalho escravo, prática contra a qual o presidente do TST vem tomando medidas enérgicas", afirmou Almeida. O advogado do sindicato, Martius Sávio, disse que a intenção do sindicato é reunir um número maior de documentos para o dossiê e apresentar uma queixa contra a Petrobras na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Para o advogado, a utilização das listas incorre em discriminação contra os trabalhadores e viola os princípios de direitos humanos estipulados pela OIT. "Impedir o trabalhador de ir à Justiça para defender os próprios direitos é o mesmo que colocá-lo em uma masmorra", disse Sávio.