Petrobras e cooperativa estudarão usina de biodiesel no RS Um protocolo de intenções a ser assinado nesta sexta-feira permitirá a realização de estudos sobre a viabilidade de implantação de uma usina de biodiesel em Palmeira das Missões (RS). O documento será firmado pela Petrobras e a Cooperativa Mista de Produção, Industrialização e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil (Cooperbio), no Centro de Cultura Mozart Pereira Soares, no município gaúcho. A solenidade ocorre às 14h30, com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. A Cooperbio atende a 30 mil famílias de agricultores familiares de 63 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul.