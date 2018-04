Petrobras e Ecopetrol assinam acordos em biocombustíveis A Petrobras e a Ecopetrol, empresa colombiana de petróleo, assinaram nesta quarta-feira dois acordos de cooperação para o desenvolvimento conjunto de negócios nas áreas de biocombustíveis e de distribuição de produtos derivados do petróleo. Nota da empresa enviada à imprensa informa que os acordos foram assinados em Bogotá, pelos presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e da Ecopetrol, Isaac Yanovich, na presença do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe Vélez. Na área de biocombustíveis, as duas empresas se comprometeram a estudar, durante os próximos 12 meses, a possibilidade de estruturar novos negócios para a produção, comercialização, transporte, investigação e assistência tecnológica do produto. O acordo acontece no momento em que a Colômbia consolida sua presença no mercado de biocombustíveis, graças à produção de mais de um milhão de litros de álcool carburante por dia, com a entrada da Ecopetrol no setor. As duas empresas também iniciarão estudos sobre a possibilidade de realizar negócios conjuntos na área de distribuição. O acordo contempla ainda um estudo dos ativos das empresas nesse setor, sua disponibilidade e a definição de oportunidades conjuntas de investimentos, segundo a nota.