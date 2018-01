Petrobras é eleita a melhor empresa da América Latina A Petrobras foi eleita a "melhor companhia da América Latina", durante a realização, em Nova Iorque, do "International Stevie Business Awards 2005", que contou com 600 indicações de empresas de todos os setores, em mais de 30 países. Nota divulgada pela Assessoria de Imprensa da estatal informou que o evento elegeu, também, o diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, José Sérgio Gabrielli, como o "Melhor Executivo de Finanças" da América Latina. Ao saudar a Petrobras como vencedora, o presidente da empresa NII Holding disse que "a comissão julgadora ficou impressionada com a admirável posição da companhia no mercado e sua sólida posição financeira. A Petrobras, além do desenvolvimento tecnológico, incorpora em seus negócios o cuidado com o meio ambiente, a preocupação com o bem-estar das comunidades, os direitos trabalhistas e a luta contra a corrupção". Além da Petrobras foram premiadas empresas de 22 países, entre as quais se destacam: Rolls-Royce, Microsoft, Siemens, Edelman, Unilever, Schering-Plough, Oracle, Monsanto, Hill & Knowlton, DaimlerChrysler, Bank of Montreal, Alcan e BBC-TV. O troféu "The Stevie Awards" foi criado com o objetivo de reconhecimento público do esforço, pelas realizações e contribuições positivas de empresas exemplares e executivos de todo o mundo dos setores de comunicação e da comunidade de negócios.