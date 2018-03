Petrobras e fundos de pensão discutirão pré-sal A Petrobras pretende se reunir com os fundos de pensão daqui a aproximadamente duas semanas para discutir os investimentos na exploração de petróleo da camada pré-sal. Segundo o gerente de Relações com Investidores da empresa, Alexandre Fernandes, já ocorreu uma primeira reunião como essa há cerca de uma semana, no Rio de Janeiro. Além da capitalização da Petrobras, serão discutidos os investimentos necessários na cadeia do petróleo nos próximos anos.