Petrobras e Gazprom fecham acordo para projeto de gás A Petrobras e a companhia russa Gazprom assinaram nesta sexta-feira memorando de entendimentos para identificar oportunidades de cooperação para implementação de projetos nas áreas de óleo e gás. Com o acordo, assinado na sede da estatal brasileira, no Rio de Janeiro, três iniciativas de possibilidades de cooperação já foram identificadas nas áreas de GNL, armazenamento de gás natural e otimização da operação de sistemas de transporte de gás natural. De acordo com a Petrobras, o cronograma de atividades se estenderá até o próximo ano, mas espera-se que, já em 2007, a companhia brasileira e a Gazprom concretizem parcerias, especialmente na área de GNL. Também foram discutidas potenciais melhorias nos processos de implementação de gasodutos brasileiros incorporando a experiência da Gazprom, que é a maior companhia de gás do mercado mundial. O acordo foi assinado pelo diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, e pelo diretor de Negócios Internacionais da Gazprom, Stanislav Tsygankov. O encontro contou ainda com a participação do presidente em exercício da companhia, Guilherme Estrella, também diretor de Exploração e Produção, e do cônsul geral da Federação da Rússia no Rio de Janeiro, Alexey Labetskiy. Esta é a terceira reunião ocorrida entre as empresas, que iniciaram, há um ano, conversações com objetivo de aprofundar um acordo futuro.