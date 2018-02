Petrobras e governo estudam plano de contingência para gás O Ministério das Minas e Energia (MME) estuda, em conjunto do setor privado e governos estaduais, um plano de contingenciamento para uma eventual falta de gás natural. Previsto para estar pronto em 60 dias, o planejamento prevê medidas a serem adotadas em uma eventual escassez do combustível. O secretário de Energia Elétrica do ministério, Ronaldo Schuck, descartou no entanto qualquer problema com o abastecimento da Bolívia, principal fornecedor do País, respondendo por cerca de 60% do gás consumido. "O abastecimento da Bolívia está garantido. Porém, como a demanda vem crescendo muito e ninguém está livre de um acidente como o de abril, quando houve o rompimento de um duto, estamos preparando um plano de contingenciamento", afirmou. Desde que a Bolívia anunciou a nacionalização de suas reservas de petróleo e gás natural, teme-se uma interrupção no fornecimento do combustível. Em maio, representantes dos dois países iniciaram negociações sobre o processo de nacionalização e, no dia 29 de junho, a Petrobras e a empresa boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) começaram a discutir um novo preço para o gás natural. A Bolívia pedia no início das negociações US$ 7 por milhão de BTU, enquanto a Petrobras falava em aumento zero. Atualmente, o Brasil paga US$ 3,43 por milhão de BTU para os primeiros 16 milhões de metros cúbicos de gás natural importados da Bolívia e, acima disso, o preço sobe para US$ 4,21. Schuck disse que as negociações estão quase concluídas. Até o dia 15 deste mês está prevista a realização de uma reunião no Rio, com três possibilidades de desfecho: chegar a um preço de consenso, prorrogar as negociações que já completaram 45 dias previsto no contrato ou levar o assunto para avaliação da Corte de Arbitragem em Nova York, nos Estados Unidos. Sem acordo Na última segunda-feira, o diretor da Área Internacional da companhia, Nestor Cerveró, afirmou que as negociações entre ambos os países não havia resultado em um consenso. "Não há nada de novo. Não há nenhuma sinalização, nenhum acordo", disse. Ele afirmou que as discussões continuam com aquele país, e explicou que a intenção da Petrobras é permanecer na Bolívia. A brasileira investe para aumentar a produção de gás de 24 milhões de metros cúbicos por dia para 30 milhões de metros cúbicos por dia, que é o volume contratado até 2019 para a empresa trazer da Bolívia para o País. Os investimentos para expansão do volume de gás importado da Bolívia foram cancelados.