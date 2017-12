Petrobras e Iraque assinam protocolo para futuros negócios A Petrobras assinou um protocolo de cooperação com o Ministério de Petróleo do Iraque, segundo informou a Câmara de Comércio e Indústria Brasil Iraque. De acordo com a Câmara, esse acordo "permitirá à Petrobras voltar ao Iraque em um futuro próximo para realizar investimentos em pesquisa, exploração e outras oportunidades de negócios". A Câmara divulgou que o acordo foi assinado "em quase um ano de esforços e entendimentos". Conforme a Câmara, a assinatura ocorreu em uma cerimônia realizada na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, no último dia 27, às 14 horas. De acordo com entidade, o diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, e o vice-ministro Abdul Waggaa, assinaram o documento. Waggaa chefiou a delegação iraquiana que esteve no Brasil para participar do 3º Fórum das Empresas Estatais de Petróleo. "O protocolo é um marco histórico na retomada dos negócios entre a Petrobras e o Iraque e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil Iraque continuará atuando, através dos seus escritórios em São Paulo e Bagdá, para elevar cada vez mais o nível de participação do Brasil no mercado petrolífero iraquiano e demais setores", disse o presidente da Câmara, Jalal Chaya. Ainda segundo a entidade, o próximo passo será a captação de potenciais empresas brasileiras, atendendo ao pedido do próprio Ministério do Petróleo, para fornecerem equipamentos e suprimentos à indústria petrolífera iraquiana através de contratos de venda direta ao ministério e empresas controladas.