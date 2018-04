Petrobrás é multada em R$ 30 milhões

A 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro condenou a Petrobrás a pagar multa de R$ 30 milhões ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) pela contratação de trabalhadores terceirizados em atividades técnicas da empresa. A sentença, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio em 30 de junho, acolheu pedido do Ministério Público do Trabalho da 1ª Região (RJ), que afirma ter detectado mais de 190 mil empregados terceirizados na estatal. É quase quatro vezes mais que o quadro de 49,8 mil servidores concursados. A Petrobrás informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que já foi notificada e recorrerá da decisão judicial. A discrepância entre o número de servidores diretos e os terceirizados convenceu a juíza responsável pelo caso, Maria Letícia Gonçalves, de que a Petrobrás está terceirizando mão de obra, o que é vedado pela legislação trabalhista brasileira. A juíza também determinou que a Petrobrás "verifique o número de trabalhadores necessário para exercer as atividades-meio e as especialidades de apoio, e o número de trabalhadores terceirizados executando tarefas típicas de sua atividade-fim ou específicas de seus objetivos sociais". A estatal tem um prazo máximo de seis meses para lançar o edital de concurso para preencher as vagas que permitirão a substituição dos trabalhadores terceirizados em situação ilícita em todos os polos de trabalho espalhados pelo Brasil. O Ministério Público do Trabalho também detectou na investigação que os funcionários contratados pelas intermediadoras de mão de obra eram indicados por pessoas ligadas à Petrobrás ou entrevistados por prepostos da estatal no processo de seleção. Em sua decisão, a juíza Maria Letícia também levou em consideração processos trabalhistas semelhantes movidos contra a Petrobrás: "A Petrobrás, já há algum tempo, vem demonstrando que não se importa muito com a legislação trabalhista, pois está privilegiando a contratação de mão de obra por interpostas empresas, ditas prestadoras de serviços, em detrimento da contratação de empregados, pela via do concurso público, para exercer funções que são típicas da sua atividade empresarial", avaliou a magistrada.