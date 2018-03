Petrobrás e PDVSA assinam acordo sobre refinaria em PE

A Petrobrás e a estatal venezuelana PDVSA assinaram nesta sexta-feira, 30, um acordo para a construção e operação conjunta da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que terá uma capacidade de refino de 230 mil barris diários e deve começar a operar em 2011.

As duas estatais também assinaram outros acordos, entre eles um para a exploração de campos maduros de petróleo no lago Maracaibo, no oeste venezuelano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No total, 15 convênios em diversas áreas foram assinados durante o sétimo encontro trimestral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu colega venezuelano, Hugo Chávez, realizado na cidade de El Tigre, no leste do país.

PDVSA e Petrobras negociavam o acordo desde 2005, mas divergências estenderam o processo ao ponto de a estatal brasileira iniciar a construção da refinaria no ano passado de forma unilateral.

No último dia 7, a Petrobras informou que já investiu quase US$ 1 bilhão na construção da refinaria. Por isso, a partir de agora, com o acordo fechado, a PDVSA terá que assumir a parte que lhe corresponde desse valor, cerca de US$ 400 milhões.