Petrobras e PDVSA prorrogam acordo de projetos A Petrobras divulgou uma nota informando que o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, e da Petróleos da Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramirez, mantiveram nesta quinta-feira, em Brasília, no Palácio do Planalto, reunião de trabalho, ao final da qual assinaram memorando reiterando as intenções das duas companhias em desenvolver uma série de projetos em conjunto. Foram tratados especificamente quatro pontos no acordo. O primeiro deles é a intenção de estimular a competitividade dos fornecedores brasileiros e venezuelanos nos projetos desenvolvidos em parceria entre as duas empresas. O acordo prevê o tratamento amplo e igualitário das questões relativas ao conteúdo nacional de bens e serviços, tanto brasileiros quanto venezuelanos, em todos os acordos firmados pelas duas empresas. O segundo ponto tratado entre as duas empresas visa o desenvolvimento do Projeto Conjunto na Faixa do Orinoco, e a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Por este acordo, foi renovado por mais um ano o memorando de entendimento conjunto assinado em 2005 pelas duas empresas para os projetos de exploração de óleo extra pesado no bloco de Carabobo-1, na região da Faixa do Orinoco, na Venezuela, e do projeto da Refinaria Abreu e Lima, a ser construída no Estado de Pernambuco. O terceiro ponto trata de um aditivo ao acordo para estudar o desenvolvimento conjunto do Projeto Mariscal Sucre, envolvendo Petrobras e PDVSA. O projeto é composto por quatro campos de gás, localizados no Golfo de Paria, na Venezuela. O acordo foi renovado até o mês de março de 2007, de modo que as companhias possam finalizar as negociações sobre o projeto. O quarto e último ponto é um aditivo à Carta de Intenções para a Identificação de Oportunidades de Negócios em Matéria de Hidrocarbonetos no Bloco 5 do Projeto da Plataforma Deltana, até março de 2007. O objetivo da renovação é possibilitar a aquisição de informações adicionais que permitam às duas empresas a tomada de decisões sobre esta região.