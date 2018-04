Petrobras e PDVSA retomam negociações sobre refinaria no PE

A Petrobras e a PDVSA retomaram nesta segunda-feira negociações sobre a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Com a retomada das conversas, a empresa venezuelana deverá se tornar parceira da estatal brasileira na refinaria, que terá capacidade para processar 230 mil barris de petróleo pesado por dia, dos quais 50% serão de origem brasileira e 50% de origem venezuelana, como parte do processo de integração energética da América do Sul.

Segundo a Petrobras, a previsão é de que o acordo final seja firmado em setembro, data do próximo encontro bilateral dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez. A refinaria se encontra em fase inicial de construção, com cerca de 15% das obras concluídas. O início de operação está estimado para 2011.