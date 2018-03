Petrobras e Petrochina assinam memorando de entendimentos

A Petrobrás, sua subsidiária Petrobrás Biocombustível e a estatal chinesa Petrochina International Company Limited celebraram um memorando de entendimentos para a realização de estudos com vistas a analisar a viabilidade técnica e econômica de desenvolver projetos de produção de etanol no Brasil. O acerto, que tem prazo de vigência de seis meses, também objetiva avaliar projetos de exportação de etanol para a China, em parceria entre a Petrochina e a Petrobrás.

Em nota, a estatal brasileira afirma que, devido à necessidade de adoção da mistura de etanol à gasolina em uma maior parte do território chinês e à falta de condições para abastecer aquele mercado exclusivamente com produção local, a China pretende não só buscar suprimento, mas também investir em produção própria do produto no Brasil.

"Neste sentido, a Petrochina considera a Petrobrás o parceiro natural para tais empreendimentos, devido ao excelente relacionamento comercial entre ambas as empresas e à possibilidade de sinergias", diz a nota. (Equipe AE)