Petrobras e Telemar lideram ranking das maiores empresas A Petrobras lidera pela segunda vez consecutiva o ranking das 500 maiores empresas sociedades anônimas não financeiras, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A informação consta na revista "Conjuntura Econômica", publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV. O ranking 2003 tem como base o exercício de 2002 e é divulgado anualmente pela fundação. Entre as dez maiores, a Telemar subiu uma posição no ranking e se posiciona agora em segundo lugar, visto que ocupava a terceira posição anteriormente. A Telefônica está em terceiro, descendo uma posição em comparação com o ano passado, quando ocupava a segunda posição. Em quarto lugar está a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) quinta colocada no ano passado. No ranking 2003, a quinta posição é ocupada por Furnas, que no ano anterior detinha o quarto lugar. Na sexta posição está a Brasil Telecom, sétima colocada no ranking anterior. Por sua vez, a Embraer galgou mais uma posição, ocupando o sétimo lugar no ranking deste ano, em comparação com a oitava posição do ano passado. Em oitavo lugar está a Embratel, que estava em sexto lugar no ranking de 2002. O Pão de Açúcar ficou em nono lugar, subindo uma posição. Por fim, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ocupa agora a décima posição, em comparação com o décimo terceiro lugar referente ao ranking anterior. A FGV divulga oficialmente o ranking hoje, às 11 horas, na sede da instituição.