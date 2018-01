Petrobrás e Tribunal de Justiça de SP abrem concursos públicos

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) está com vagas de estágio abertas. Para trabalhar como produtor júnior em um dos museus mais importantes da América Latina é preciso ter ensino médio completo, inglês fluente e conhecimento no pacote Office. A vaga inclui tarefas administrativas como organização de contratos e pagamentos, agendamentos e pesquisas. A instituição não divulga o salário, mas oferece plano de saúde e odontológico, vale refeição ou alimentação, vale transporte, credencial para o SESC e vantagens no próprio museu.

O Masp também procura estudantes dos cursos de história, história da arte, comunicação, eventos e artes visuais para estágio de orientação ao público. Para concorrer a qualquer vaga, basta enviar e-mail com currículo para rh@masp.org.br até sexta-feira, 19.

A farmacêutica Sanofi está com 30 vagas de estágio abertas para suas unidades de negócios no Brasil. Os interessados devem ter inglês intermediário e previsão de graduação entre julho e dezembro de 2019. São buscados jovens de cursos como ciências contábeis, administração, direito, economia, letras, farmácia, bioquímica e secretariado. Para conferir todas as graduações aceitas e informações para inscrição, basta acessar o site.

Para estudantes que terminarão a faculdade até dezembro deste ano, a iFood procura dez estagiários para as áreas comercial, de estratégia e projetos. Para participar da seleção é preciso ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo e inglês avançado. Não há exigência por nenhum curso específico. Mais informações pelo site.

A Petrobrás está com 353 vagas de concurso abertas, 57 delas para início imediato e 296 para formação de reserva. Interessados precisam ter nível superior completo. Os salários oferecidos variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. Outras informações estão disponíveis no site.

Além disso, a Transpetro também abriu concurso público com um total de 3.531 vagas com salários entre R$ 3.712,67 e R$ 6.619,90. Do total, 3.210 vagas são para formação de cadastro reserva e as demais para início próximo. As vagas são para trabalhar em navios da empresa em vagas como auxiliar de saúde, mecânico, cozinheiro e eletricista. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro pelo site, onde também é possível conferir informações sobre prova de admissão e taxas.

Também há concurso público aberto para trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) como escrevente técnico judiciário. Para participar é preciso ter nível médio de escolaridade e disponibilidade para trabalhar nas cidades de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, todas em São Paulo. No total são 235 vagas com salário de R$ 4.706,53. As inscrições seguem até o dia 14 de fevereiro pelo site, que também traz informações sobre pagamento de taxas e instruções para a prova de admissão.