Petrobras é única interessada no 1º setor ofertado A Petrobras foi a única empresa a manifestar interesse no primeiro setor a ser ofertado pela ANP na Quinta Rodada de Licitação. A companhia arrematou cinco dos 12 blocos ofertados na bacia sedimentar do Jequitinhonha, uma entre as nove bacias que fazem parte da Quinta Rodada de Licitação. O bônus total de assinatura da empresa para os cinco blocos foi de R$ 14,5 milhões, para bônus total mínimo de assinatura exigido pela ANP de R$ 500 mil para os cinco blocos, sendo R$ 100 mil para cada bloco. Os valores de bônus assumidos pela Petrobras variaram entre R$ 400,2 mil e R$ 7,9 milhões. A licitação prossegue durante todo o dia no Rio. A empresa Aurizônia Empreendimentos arrematou dois blocos ofertados pela ANP na bacia terrestre de Potiguar, no Rio Grande do Norte. A empresa foi a única a apresentar oferta para os blocos que ficam em um dos quatro setores da bacia de Potiguar que estão sendo leiloados. O bônus de assinatura oferecido pela Aurizônia foi de R$ 11,9 mil, para valor mínimo estabelecido pela ANP de R$ 10 mil.