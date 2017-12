Petrobras e Vale assinam acordo de cooperação Os presidentes da Petrobras, José Eduardo Dutra, e da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, assinam hoje protocolo de intenção destinado a identificar projetos economicamente viáveis, de interesse comum e relacionados com as atividades desenvolvidas pelas duas empresas em Sergipe. O acordo será fechado na Mina de Taquari, em Vassoruas, ao meio-dia. Para implementação do projeto será criado, imediatamente após a assinatura, um grupo de trabalho, sob a coordenação de quatro membros (dois de cada empresa) para, em 120 dias, apresentar conclusões sobre a viabilidade de implantação das opções estudadas. Ao idealizarem o protocolo, as companhias dizem reconhecer a importância que têm para a economia do Estado e consideram que podem ser identificadas sinergias e potencialidades para desenvolvimento de projetos comuns. Considerando o volume petróleo e gás, a produção total da Petrobras em Sergipe chega a 54.310 barris de óleo equivalentes (BOE) por dia. A CVRD gerencia, por contrato de arrendamento, a mina de potássio de Taquari- Vassouras, de propriedade da Petrobras, e opera, em função desse contrato, o Porto de Sergipe (também da Petrobras). As informações constam de comunicado divulgado pela Petrobras.