Petrobras e Vale são as maiores da América Latina Entre as 25 maiores empresas de capital aberto por valor de mercado na América Latina, 13 estão no Brasil. A Petrobras lidera a lista das maiores em 2007 com um valor de mercado de US$ 242,7 bilhões, seguida pela Vale do Rio Doce, que fechou o ano com valor de US$ 154,5 bilhões, segundo levantamento da Economática, especializada em informações financeiras. O valor de mercado da Petrobras e da Vale cresceu 125% em relação a 2006. As 25 maiores empresas da América Latina, com ações cotadas em bolsas, acumularam um valor de mercado de US$ 1,072 trilhão em 2007 ante US$ 706,4 bilhões em 2006, o que representou um crescimento de 51,8%. Mas todas essas 25 empresas juntas valem menos que as três maiores companhias norte-americanas. A Exxon Mobil, General Electric e Microsoft juntas alcançaram em 2007 um valor de mercado de US$ 1,2 trilhão. A Petrobras, que no ano passado já liderava a lista, ganhou destaque com a descoberta de um megacampo de óleo na área de pré-sal na Bacia de Santos. No ranking das maiores empresas americanas, incluindo as dos Estados Unidos, a Petrobras ocupa a quarta posição, atrás da empresa de telecomunicações AT&T, com valor de mercado de US$ 252,051 bilhões. Na lista das 25 maiores por valor de mercado da América Latina, o México está representado por nove empresas, uma a mais do que no ano anterior. Já o Brasil subiu de 12 empresas para 13. As empresas novas entre as 25 maiores em 2007 são a Bovespa Holding (BR), Grupo Mexicano (MX), Santander (BR) e CSN (BR). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.