Petrobras e YPFB retomam negociações sobre gás A Petrobras e a estatal boliviana YPFB retomam esta semana as negociações sobre o preço do gás importado pelo Brasil. Segundo o diretor de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer, uma equipe de negociadores já chegou à Bolívia, onde deve permanecer até o fim da semana. Sauer, no entanto, não acredita que o encontro seja definitivo. "Devemos ter mais uma reunião antes do fim do prazo", afirmou. No início do mês, as duas empresas concordaram em prorrogar até o dia 10 de dezembro o prazo para as negociações. A Petrobras paga hoje, pelo gás boliviano, pouco mais de US$ 4 por milhão de BTU. Os bolivianos pediram extensão do prazo para fazer uma proposta formal de aumento. Desta vez, Sauer preferiu ser político e não reforçou a decisão de não aceitar aumentos. "Mandei uma equipe para lá conversar e se falar qualquer coisa estarei desautorizando eles", desconversou. Sauer informou ainda que a Petrobras está recebendo entre 21 milhões e 23 milhões de metros cúbicos de gás boliviano por dia. A redução com relação à média dos últimos meses (25 milhões de metros cúbicos) deve-se a obras de recuperação de um gasoduto no sul do país vizinho, danificado por fortes chuvas em maio. Segundo o executivo, não há impactos sobre o consumidor final. "Estamos absorvendo toda a redução em nossas térmicas e refinarias", explicou. As obras entraram em sua segunda fase, que deve durar 11 dias. O diretor da Petrobras, porém, não quis fazer previsões sobre sua conclusão. "Estamos em época de chuvas, o que dificulta qualquer previsão." Ceará Sauer disse estar otimista quanto a um acordo com o governo cearense e os controladores da Usina Siderúrgica do Ceará para fornecer gás natural ao projeto. Em entrevista antes de participar de seminário na sede da empresa, Sauer deixou claro, porém, que o preço é questão-chave nas negociações. "Se o contrato fosse executado como previsto, causaria prejuízo para a Petrobras", afirmou, referindo-se aos primeiros termos fixados em 1996, quando o projeto começou a ser negociado. "Trata-se de um negócio e a Petrobras não está autorizada a vender produtos abaixo do preço de custo", reforçou. Na terça-feira, os acionistas do projeto - a italiana Danieli Steel, o grupo coreano Dongkuk e a Companhia Vale do Rio Doce - ganharam o apoio público do governador eleito do Ceará, Cid Gomes, que se comprometeu a buscar um entendimento. Sauer disse que o projeto já foi revisto algumas vezes e que, agora, há uma nova realidade de preços para o gás natural. "O custo das plataformas de produção triplicou e o do aço para gasodutos mais do que dobrou", disse, lembrando que na concepção original o projeto iria usar o excedente de gás boliviano, que não existe mais. A necessidade de colocar novos projetos em produção é usada como argumento pela empresa para justificar uma proposta de reajustes no preço do gás produzido no Brasil. Segundo Sauer, os novos preços ainda não foram calculados, mas a empresa espera fechar negociações com as distribuidoras até meados do ano que vem.