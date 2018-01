Petrobras eleva em 10% preço do querosene de aviação A Petrobras reajustou hoje o preço do querosene de aviação em 10%. Pressionada pela escalada do preço do barril de petróleo, a empresa pretendia elevar o custo do querosene em pelo menos 26%, mas resolveu atender reivindicações das companhias aéreas, que alegaram não poder arcar com este novo aumento. A decisão foi tomada pela diretoria da estatal na noite de sexta-feira, após reunião com representantes do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) e de diversas empresas aéreas, no Rio. A Petrobras altera o preço do querosene de aviação a cada quinze dias. Segundo o Snea, com este aumento, o combustível acumula alta de 50% em 2005. Entre os dias 8 e 11, as empresas TAM, Gol e Varig elevaram em 15%, em média, as tarifas aéreas com o objetivo de repassar o custo do combustível.