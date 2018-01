Petrobras eleva preço do Querosene de Aviação A Petrobras elevou hoje em 1,2% o preço do seu Querosene de Aviação (QAV). O aumento, o terceiro do ano, vem mantendo o ritmo de reajuste quinzenal da estatal, que é feito para os preços do QAV, óleo combustível e nafta. Ao contrário do QAV, entretanto, os outros dois reajustes não são divulgados. No acumulado de 2006, o QAV teve reajuste de 7,6%. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, o QAV acumulou aumento de 8,9% em 2005.