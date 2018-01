Petrobras eleva previsão de consumo de combustível A Petrobras elevou sua previsão de crescimento do consumo de combustíveis no mercado interno para 2,6% ao ano, ante 2,4% anuais que constavam na previsão anterior, divulgada no ano passado. Segundo o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, o maior crescimento se dará no consumo de gasolina, que deve passar de 323 mil barris por dia para 337 mil barris por dia. Já o consumo de óleo combustível deve registrar queda no período de 100 mil para 95 mil barris por dia. As premissas para este aumento consideram um crescimento de PIB para o Brasil de 4% ao ano.