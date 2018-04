Petrobrás emite nota sobre poço seco A diretoria da Petrobrás reiterou ontem que são improváveis as ocorrências de poços secos em suas áreas do pré-sal. Em nota divulgada à imprensa, a estatal comentou o fato de ter sido encontrado o primeiro poço seco do pré-sal da Bacia de Santos dizendo que "em toda atividade exploratória do petróleo existe o risco". O texto conclui que "um poço seco, portanto, é algo recorrente da indústria do petróleo e não fato extraordinário". A perfuração que não comprovou a existência de óleo foi feita em área operada pela Exxon, em parceria com a Hess Corporation (40%), e na qual a Petrobrás participa com 20%.