Petrobras emite US$ 400 milhões em títulos A incerteza provocada pela guerra no Iraque não inibiu os planos de captação da Petrobras, que nesta segunda-feira anunciou uma emissão de US$ 400 milhões em bônus chamados de plain vanilla, ou seja, sem seguro ou garantias. Os planos originais eram captar US$ 200 milhões, mas a demanda pelos papéis foi tão grande, que a estatal decidiu dobrar o volume de títulos ofertados. A procura pelos bônus superior em 3,5 vezes a oferta inicial. A operação, que foi feita por meio da subsidiária da estatal no exterior, a Petrobras Internacional Finance Company (Pifco), marca a reabertura do mercado internacional para a empresa. Em nota, a estatal ressalta que o prazo de cinco anos é o mais longo emitido por qualquer entidade brasileira, sem garantias desde abril de 2002. Com a emissão, a Petrobras utiliza pela primeira o registro obtido no final do ano passado na Security and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado norte-americano. Os bônus terão prazo de cinco anos, com opção de resgate antecipado após três anos pelo investidor. Os papéis da companhia vão pagar juros 10,5% ao ano para o prazo integral da operação e de 9,27% por três anos. Na semana passada, a companhia acertou uma linha de crédito no valor de US$ 100 milhões com o HSBC. Com a confirmação da operação a Petrobras de US$ 400 milhões, o total captado por bancos e empresas e empresas brasileiros até agora em 2003 praticamente iguala-se ao do primeiro trimestre de 2002, em US$ 4,9 bilhões. O primeiro trimestre de 2003 deve superar igual período de 2002, pois há várias novas operações sendo negociadas e pelo algumas delas deverão ser concluídas antes do final do mês. O primeiro trimestre de 2002 foi um dos períodos, nos últimos anos, nos quais o mercado internacional esteve mais aberto para o Brasil, junto com o primeiro trimestre de 2001. Nos dois momentos, a diferença entre a captação e a emissão dos títulos brasileiros no exterior foram os menores de todo o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso. No primeiro semestre de 2002, o total de US$ 4,9 bilhões captados incluíram US$ 2,9 bilhões em títulos soberanos (da República), enquanto que, em 2003, todas as captações são de bancos e empresas, e nenhuma da República. Com quase US$ 5 bilhões captados até agora, o desempenho de 2003 aproxima-se da metade do total captado em 2002 - US$ 11,5 bilhões, sendo US$ 3,9 bilhões em papéis soberanos. A diferença entre o primeiro trimestre de 2002 e o de 2003, entretanto, é que, no início do ano passado, o risco Brasil e a diferença nos títulos brasileiros estava consideravelmente menor, e os prazos das captações eram significativamente maiores.