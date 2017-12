Petrobras emite US$ 750 milhões em títulos no exterior A captação da Petrobras no mercado financeiro de Nova York pode atingir os US$ 750 milhões, valor bem acima dos US$ 500 milhões estimados inicialmente. O juro nominal foi de 8,375% e o rendimento ficou em 8,5%. O prêmio é de 409 pontos-base acima das taxas dos títulos do Tesouro norte-americano. O papéis vencem em 10 de dezembro de 2018. A data para a liquidação financeira será no próximo dia 10. A estatal não confirma as informações, limitando-se a dizer que se manifestará quando a operação for concluída. Em sua última captação, em setembro, o Tesouro concedeu uma rentabilidade de 10,66% na emissão de US$ 750 milhões em títulos. Os papéis tinham prazo de 8 anos, quase a metade do prazo obtido pela estatal. A última captação da estatal também superou as expectativas e atingiu, em duas etapas, os mesmos US$ 750 milhões que se espera nesta emissão, com taxa de retorno de 9,125% na primeira etapa e de 8,65% na segunda.