Petrobras encomenda 4 embarcações a estaleiro do Rio O BNDES deverá assinar hoje contrato com a Petrobras e o estaleiro Eisa, no Rio de Janeiro, para a construção de quatro embarcações, destinadas à estatal do petróleo, com custo total de US$ 228 milhões. Segundo o Ministério dos Transportes, 90% desses recursos serão provenientes do Fundo da Marinha Mercante, que possui uma arrecadação anual de R$ 650 milhões e saldo de R$ 1,5 bilhão.