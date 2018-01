Petrobras encontra 4,5 bi de barris de petróleo na Venezuela A Petrobrás e a estatal venezuelana PDVSA encontraram pelo menos 4,5 bilhões de barris de petróleo no campo de Carabobo 1, na Venezuela. A jazida representa cerca de 40% de todas as reservas brasileiras. O petróleo, no entanto é considerado extrapesado (com baixo valor comercial) e somente para ser produzido e preparado para o refino, exigindo um investimento de US$ 9 bilhões. As duas companhias estão negociando parceria no projeto, que envolve ainda a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que uma revisão das reservas feita por PDVSA e Petrobrás indicou a existência de 45,5 bilhões de barris em Carabobo 1. Chávez, no entanto, se referia às reservas in situ, termo técnico que identifica todo o petróleo existente no subsolo. Segundo especialistas brasileiros, dada a qualidade do petróleo, cerca de 10% do volume pode ser recuperável. No Brasil há cerca de 10 bilhões de barris de petróleo recuperáveis, a uma taxa média de recuperação de 30%, explica o geólogo Giuseppe Bacoccoli, da Coppe/UFRJ. O que significa que as reservas in situ chegam a 33 bilhões de barris.