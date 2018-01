Petrobras encontra nova fonte de petróleo em Campos A Petrobras anunciou esta manhã que encontrou uma nova acumulação de petróleo no bloco B-60, ao norte da Bacia de Campos, no litoral sul do Estado do Espírito Santo, a cerca de 10 quilômetros do recém-descoberto campo de Jubarte. Segundo a empresa, estudos geológicos da área indicam reservas potenciais de cerca de 300 milhões de barris. Assim, o bloco BC-60 já totaliza cerca de 900 milhões de barris, considerando as reservas de ambos os campos. A companhia informa que o novo poço (1-ESS-116) foi perfurado a 76 km da costa. "Na área do poço 1-ESS-116 dados obtidos no teste de formação recém concluído permitem estimar vazões, por poço, da ordem de 20.000 barris por dia", diz o comunicado da empresa. "Um outro poço já está sendo perfurado na área do 1-ESS-116, com o propósito de complementar as informações e permitir a declaração de comercialidade junto à Agência Nacional do Petróleo."